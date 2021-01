Der führende Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge setzt den Expansionskurs in Europa weiter fort. Nach dem Eintritt in den schweizerischen Markt Ende Oktober 2020 folgt nun der Markteintritt in Österreich. Damit bietet das Greentech-Unternehmen nun im gesamten DACH-Raum Ladesäulen und -lösungen an. Möglich macht das eine Kooperation mit KSW Elektro- und Industrieanlagenbau mit Hauptsitz in Österreich. Die aktuelle Marktentwicklung im europäischen E-Mobilitätsbereich treibt Compleos Expansionspläne weiter voran. Das wird sich auch in der Aktie zeigen. Kleiner Bonus: Den Jahresumsatz konnte Compleo im Vergleich zum Vorjahr 2019 mehr als verdoppeln!



