Am Donnerstag wird die EZB über ihre geldpolitische Ausrichtung entscheiden. Wesentliche Neuerungen werden nicht erwartet.Frankfurt - Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2134 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Der Dollar gab zu vielen Währungen moderat nach. Zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung mit 1,0785 Franken eine Spur höher als am Mittwochabend. Der Dollar hat dagegen zum Franken minim nachgegeben und kostet...

