Das Catering-Unternehmen Do&Co begibt nun die bereits angekündigte unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit bis Januar 2026 im Gesamtnennbetrag von bis zu 100 Mio. Euro. Der Nettoerlös wird zur "organischen und nicht-organischen Weiterentwicklung" des Unternehmens und zur Aufrechterhaltung der Liquidität verwendet werden, wie Do&Co mitteilt. Die Wandelschuldverschreibungen werden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten. Die Wandelschuldverschreibungen, die in einer Stückelung von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung ausgegeben werden, werden wandelbar sein in neu auszugegebende oder existierende Aktien oder können unter außergewöhnlichen, in den Emissionsbedingungen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...