Zürich (ots) - Ab sofort verstärken Daphne Imholz als Junior 'Account Manager New Business' und Kim Fredi Zünd als 'Account Manager New Business' die dpa-Tochter news aktuell (Schweiz) AG im Neukundenteam. Daphne Imholz wird gemeinsam mit Kim Fredi Zünd für die Neukundengewinnung und Kundenbetreuung verantwortlich sein."Daphne Imholz bringt umfangreiche Praxiserfahrungen sowohl auf der journalisitschen Seite als auch im PR-Bereich mit und kennt somit die Herauforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden sehr gut", sagt news aktuell (Schweiz) AG Geschäftsführer Eljub Ramic. "Mit Kim Fredi Zünd konnten wir einen erfahrenen Vertriebler für news aktuell gewinnen. Ich freu mich auf die Zusammenarbeit! Beide sind eine grosse Bereicherung für unser Team bei news aktuell (Schweiz) AG."Daphne Imholz (29) ist diplomierte Detailhandelsfachfrau sowie diplomierte Journalistin. Mehrjährige Berufserfahrung sammelte sie unter anderem als Moderatorin und Redakteurin bei einem TV- und Broadcasting-Produzenten und zuletzt als PR & Community Manager bei einer PR-Agentur, wo sie umfangreiche Erfahrungen im Public Relations-Bereich sammelte.Kim Fredi Zünd (29) ist gelernter kaufmännischer Angestellter sowie diplomierter Marketingmanager und bringt viel Erfahrung in der Kundenbetreuung mit. Nach seiner Ausbildung arbeitete er unter anderem als Account Manager B2B und B2C bei einem Brenn- und Treibstofflogistiker und als Retention Agent bei einem der grössten Kabelnetzbetreiber der Schweiz.Über news aktuell (Schweiz) AG:news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Journalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch (http://www.presseportal.ch). Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.