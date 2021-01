Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag höher in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart um 0,4 Prozent höher bei 3.038 Zählern. Rückenwind dürfte die Börse unter anderem von neuen Rekorden an der Wall Street in den Vereinigten Staaten erhalten, nachdem der Demokrat Joe Biden seit gestern offiziell der 46. Präsident der USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...