Der deutsche Online-Händler für Luxusartikel Mytheresa strebt an der US-Börse eine höhere Bewertung an als bislang. Dem Vernehmen nach könnte die Bewertung des Unternehmens bei bis zu zwei Milliarden Dollar liegen. Experten hatte diese zuletzt auf bis zu 1,5 Milliarden Dollar beziffert. Anleger sollten daher auch einen Blick auf den heimsichen Wettbewerber Fashionette werfen.Beim Mytheresa-Börsengang an diesem Donnerstag sollen rund 15,6 Millionen Anteilsscheine (ADS) zu je 26 Dollar (21,45 Euro) ...

