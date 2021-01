Der DAX steht am EZB-Tag von der 14.000er-Marke, der EUR/USD und Goldpreis sind dabei wichtig. Was entscheiden die Währungshüter? Zudem steht Alibaba im Mittelpunkt des LS-X-Marktgesprächs heute. Marktgespräch aus dem Handel Was waren die Details im Videogespräch mit Andreas Bernstein? Nachfolgend gehen wir auf den DAX, im Vorfeld der EZB-Sitzung auf die Entscheidung und den Goldpreis, sowie EUR/USD und Alibaba in Textform ein. DAX nähert sich der ...

