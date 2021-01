Unterföhring (ots) - Miriam (24 Jahre aus Berlin, 1,64 Meter) zeigt Größe: "Es ist an der Zeit, dass endlich mal ein Petite-Model die Show rockt und gewinnt." Mareike (25 Jahre aus Halle/Saale) hat in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gespielt und möchte nun Spielfeld gegen Laufsteg tauschen. Maria (21 Jahre aus Flensburg) spricht die Gebärdensprache. "Seit ich klein bin, interessiere ich mich fürs Modeln. Jetzt will ich den Leuten zeigen, dass ich trotz meiner Gehörlosigkeit diesen Traum leben kann." Und Ashley (22 Jahre aus München) reizt die Kombination aus Jura-Studium und buntem Modelleben. Sie möchte nicht nur "Germany's Next Topmodel" werden, sondern auch zur UNO.31 neue Kandidatinnen, 31 unterschiedliche Charaktere, viele spannende Geschichten. Bevor "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" am Donnerstag, 4. Februar auf ProSieben startet, stellen sich die neuen Model-Anwärterinnen in persönlichen Videos auf GNTM.de vor.Darüber hinaus strahlt GNTM auf weiteren Plattformen:GNTM goes Social MediaZum ersten Mal wird es mit den Models extra produzierte Reels auf Instagram und TikToks auf den jeweiligen GNTM-Kanälen geben. Der GNTM-Tiktok-Account ist der bei ProSieben am schnellsten wachsende Social-Media-Account und erreicht vor allem die junge GNTM-Fanbase.Schaut, schaut! GNTM.de hat einen neuen LookWer wird "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" 2021? Alle Kandidatinnen stellen sich in persönlichen Videos auf GNTM.de vor. Zum Start der 16. Staffel wurde die GNTM-Website komplett überarbeitet und erstrahlt im neuen Design. Neben den Videos können die Fans der Show virtuell durch die Modelmappe der Mädchen blättern und erfahren hier alle News rund um GNTM und die Nachwuchsmodels. Nach der beliebten Umstyling-Folge gibt es außerdem den direkten Vorher-Nachher-Vergleich. Was sah eigentlich besser aus? Dazu gibt es exklusive Backstage-Geschichten.Kommt, folgt mir auf Instagram!Hier gibt's News und Fotos aus erster Hand. Zum Start der Sendung am 4. Februar werden die eigenen, offiziellen GNTM-Instagram-Accounts der Kandidatinnen freigeschaltet. Wer hat in dieser Staffel die meisten Follower?red button. Hier gibt es die Shooting-BilderWenn man während GNTM den red button auf der Fernbedienung drückt, kann man sich die Fotos aus den Shootings während der Sendung noch einmal in Ruhe ansehen. Dazu gibt es das volle Programm an GNTM-Insides.JOYN bringt GNTM live aufs SmartphoneWer noch nicht vor seinem TV sitzt, kann GNTM via JOYN überall live schauen. Folge verpasst? Macht nichts! Auf JOYN kann man jederzeit seine Lieblingsshow nachholen.Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM20201 und auf GNTM.de"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 16. Staffel ab 4. Februar 2021, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSiebenPressekontakt:Tina Land, Antonia KreitnerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, antonia.kreitner@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4817644