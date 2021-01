Die europäischen Märkte starteten heute höher in den Handel, nachdem die Indizes an der Wall Street gestern neue Rekordstände erreichen konnten. Der deutsche Leitindex erholte sich nach der Eröffnung des Kassahandels und schaffte den Sprung über die 14.000-Punkte-Marke. Die Stimmung in Europa ist gut, da die meisten westeuropäischen Indizes zu Beginn des Handels über 0,5% höher notieren. ...

