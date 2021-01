Der Flughafen Wien hat aufgrund der Coronavirus-Pandemie im abgelaufenen Jahr naturgemäß deutlich weniger Passagiere abgefertigt, sieht aber im 2. Halbjahr des laufenden Jahres eine Wieder-Erstarkung des Flugverkehrs. Konkret wurde 2020 in der Flughafen-Wien-Gruppe ein Passagier-Rückgang um 75 Prozent verzeichnet, in Summe waren es 9,7 Mio. Passagiere in der Gruppe bzw. 7,8 Mio. Passagiere am Standort Wien-Schwechat. "2020 ist das schwerste und wohl auch bizarrste Jahr in der Flughafen-Geschichte: Mit 7,8 Mio. Reisenden verzeichnen wir einen Passagierstand wie zuletzt vor 26 Jahren im Jahr 1994. Am passagierschwächsten Tag waren gerade 154 Reisende am Standort. Auch die ersten Monate in 2021 bleiben herausfordernd, der Aufschwung ist aber in Sicht: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...