DJ SENTIMENT/Über 40 Prozent der Privatanleger weiter optimistisch

FRANKFURT (Dow Jones)--Während die Indizes an der Wall Street einen Rekordlauf hinlegen, bleiben die Privatanleger zu einem überwiegenden Anteil optimistisch. Auch wenn sich das Lager der Bullen dies wie jenseits des Atlantiks leicht geleert hat, sind weiterhin über 40 Prozent der Privatanleger optimistisch. Doch Sentiment-Analyst Joachim Goldberg mahnt, dass momentan die Gier der Investoren stärker ins Gewicht falle als die Angst vor einer Blase am Aktienmarkt. Der Verhaltensökonom hält die Stimmung am deutschen Aktienmarkt für relativ optimistisch, aber nicht für euphorisch. Mit ersten Gewinnmitnahmen rechnet er im DAX bei 14.150 Punkten. Allerdings fehle nach unten nun potenzielle Nachfrage, weshalb erst ab 13.500 Punkten Stützungskäufe zu erwarten seien.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, fiel der Bullenanteil der Privatanleger leicht um einen Prozentpunkt auf nun 45 Prozent. Das Lager der Bären leerte sich um 4 Prozentpunkte auf 29 Prozent. 26 Prozent der Privatanleger schauen nun von der Seitenlinie zu, mit einem Plus von 5 Prozentpunkten versammeln sich hier die ehemaligen Bullen und Bären.

Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey fiel das Bullenlager auf nun 42,5 Prozent nach zuvor 45,2 Prozent. Im Lager der Pessimisten befinden sich 34,5 Prozent nach 31,7. Neutral sind nun 23 Prozent der Befragten gestimmt, nach 23,1 zuvor.

January 21, 2021 03:29 ET (08:29 GMT)

