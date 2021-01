Um bis zu 3.500 Euro hat der Hersteller die Preise aller Varianten des Einstiegsstromers gesenkt. So kann man schon für 35.000 Euro an einen Tesla kommen. Die Basisversion des Model 3 erhielt die niedrigste Preissenkung: Gelistet ist sie nun mit 39.990 Euro statt den bisherigen 42.900 Euro. Die Variante "Long Range" schlägt nun mit 49.900 Euro zu Buche, während sich das Topmodell der höchsten Reduzierung erfreut. Das Model 3 Performance bietet der E-Auto-Pionier nun für 3.500 Euro weniger an, also für aktuell 54.990 Euro. Dabei hat Tesla bereits ...

