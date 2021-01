Wien (www.anleihencheck.de) - Am Eventkalender springt heute die Zinssitzung der EZB ins Auge, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf der vorangegangenen Zusammenkunft sei das Maßnahmenbündel neu kalibriert und wichtige Impulse bis über das Jahresende 2021 verlängert worden. Nach den umfangreichen Beschlüssen im Dezember seien daher am heutigen Meeting neue Entscheidungen so gut wie auszuschließen und auch von der Pressekonferenz würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG wenig Neues erwarten. Präsidentin Lagarde dürfte einerseits die hohen unmittelbaren wirtschaftlichen Abwärtsrisiken betonen und gleichzeitig am Szenario einer Erholung im Verlauf des Jahres festhalten. Zudem werde sie wohl einmal mehr betonen, dass die Einwirkung der Geldpolitik zur Gewährleistung günstiger Finanzierungsbedingungen für lange Zeit erfolgen werde. An den Finanzmärkten sei dies ohnehin fest in den Erwartungen verankert. ...

