Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Datenkalender stehen heute gleich mehrere Einträge, welche das Interesse der Marktteilnehmer auf sich ziehen, so die Analysten der Helaba.An erste Stelle sei die Europäische Zentralbank zu nennen, welche ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben werde. Mit neuen Maßnahmen würden die Analysten nicht rechnen, zumal die Notenbank zum Jahresende weitere Liquidität bereitgestellt habe, um den wirtschaftlichen Schäden durch die zweite Infektionswelle entgegenzuwirken. Angesichts des sich fortsetzenden Lockdowns werde sich die EZB zwar besorgt äußern, die Möglichkeiten dürften jedoch weitgehend ausgereizt sein. Für eine abwartende Haltung spreche zudem die relativ stabile Situation an den Finanzmärkten. So hätten sich beispielsweise die 10J-Spreads von italienischen Staatspapieren gegenüber Bunds während der politischen Hängepartie vergleichsweise wenig ausgeweitet und der Euro scheine sich vorerst deutlich unterhalb des Mehrjahreshochs von 1,2349 USD zu etablieren. ...

