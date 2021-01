Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kursausschläge bei deutschen Staatsanleihen hielten sich zur Wochenmitte in engen Grenzen, so die Analysten der Nord LB.Auch am US-Staatsanleihenmarkt hätten es die Anleger ruhig angehen lassen. Die Kurse hätten sich nur marginal bewegt.Die Preise im Euroraum seien im Dezember wegen günstigerer Energiepreise weiter gesunken. Die Inflationsrate habe bei minus 0,3% gelegen, womit eine erste Schätzung bestätigt worden sei. Bereits in den Monaten September bis November sei die Inflation negativ gewesen. (21.01.2021/alc/a/a) ...

