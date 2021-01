Die Amtseinführung Joe Bidens hat am Mittwoch für global steigende Kurse gesorgt. Und auch am Donnerstag setzt sich der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten fort. Der deutsche Leitindex versucht sich zur Stunde an der 14.000-Punkte-Marke, die sich in den letzten Handelstagen als hartnäckiger Widerstand herauskristallisiert hat. Ein erfolgreicher Ausbruch über diese dürfte neues Momentum entfachen und den DAX in Richtung Allzeithoch treiben. Mehr dazu im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

