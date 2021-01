Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag mit Gewinnen tendiert. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 9.45 Uhr um 0,39 Prozent auf 3.038,36 Zähler. Der breiter gefasste ATX-Prime gewann 0,39 Prozent auf 1.543,61 Punkte.Rückenwind dürfte die Börse unter anderem von neuen Rekorden an der Wall Street in den Vereinigten Staaten erhalten, nachdem der Demokrat Joe Biden seit gestern offiziell der 46. ...

