Nachfolgend die wichtigsten Erkenntnisse aus dem vierteljährlichen Ausblicksbericht der Bank of Japan (BoJ), der das geldpolitische Statement am Donnerstag begleitete. Wichtige Zitate Japans Wirtschaft befindet sich in einem angespannten Zustand, erholt sich aber tendenziell. Japans Finanzintermediation könnte stagnieren, wenn die Gewinne der Finanzinstitute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...