Weiterstadt (ots) - - OCTAVIA setzt sich als bestes Importauto bei den ,Kompaktwagen\u2018 durch- KAMIQ liegt bei den ,Kleinen SUV\u2018 auf Platz eins aller Importautos- KODIAQ erzielt Sieg in der Importkonkurrenz der ,Großen SUV\u2018- SUPERB gewinnt als bestes Importfahrzeug der ,Mittelklasse\u2018AUTO BILD hat die besten Importautos aus den Tests der vergangenen zwölf Monate ausgewählt. 2020 zählen gleich vier SKODA Modelle zu den Gewinnern: OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ und KODIAQ liegen in ihrer jeweiligen Fahrzeugkategorie an der Spitze und erhalten den Titel ,Importsieger 2020\u2018. Darüber hinaus verzeichnete SKODA im vergangenen Jahr mehr Neuzulassungen als jede andere Importmarke.Mit über 181.100 Neuzulassungen in 2020 lässt SKODA alle anderen Importmarken hinter sich. Das entspricht einem Marktanteil von 6,2 Prozent. Über die Auszeichnung als ,Importsieger\u2018 von AUTO BILD entscheiden aber nicht die Neuzulassungen, sondern die besten Testresultate des Jahres. Hierbei setzten sich vier Modelle des tschechischen Herstellers gegen sämtliche Wettbewerber ihrer jeweiligen Fahrzeugkategorie durch.Der SKODA OCTAVIA sicherte sich mit 565 Punkten und damit 25 Punkten Vorsprung auf Platz zwei den Sieg bei den importierten ,Kompaktwagen\u2018. Die vierte Generation des Markenbestsellers punktet im Test von AUTO BILD mit dem besten Platzangebot, modernem Infotainment und ausgewogenem Fahrwerk. Zudem bietet der neue OCTAVIA die größte Antriebsvielfalt, die es je bei einem SKODA Modell gab: Zur Wahl stehen effiziente Benzin- und Dieselmotoren, die Erdgasvariante G-TEC* sowie Plug-in-Hybridantrieb* und Aggregate mit Mild-Hybridtechnologie.In der ,Mittelklasse\u2018 der Importfahrzeuge führte 2020 kein Weg am SKODA SUPERB vorbei. Die Experten von AUTO BILD loben ihn unter anderem für sein großzügiges Platzangebot, moderne Technik und seine zahlreichen Assistenzsysteme. Mit insgesamt 572 Punkten landet er klar auf Platz eins, 57 Punkte vor dem Zweiten. Damit wiederholt der SUPERB seinen Sieg aus 2019.Auch der SKODA KAMIQ bestätigt bei AUTO BILD eindrucksvoll das markentypisch große Raumangebot. Sowohl der Platz für Passagiere vorne und hinten als auch der Kofferraum mit bis zu 1.397 Liter Fassungsvolumen beeindruckten die Experten im Test. Weitere Pluspunkte sammelte das Crossover-Modell mit souveränem Fahrverhalten und tollem Komfort. Mit 547 Punkten liegt der SKODA KAMIQ 46 Zähler vor dem Zweitplatzierten und sichert sich den Titel ,Importsieger 2020\u2018 in der Importkategorie ,Kleine SUV\u2018.Den ersten Rang bei den ,Großen SUV\u2018 in der Importkonkurrenz verleiht AUTO BILD dem SKODA KODIAQ. Neben den 2.005 Liter Kofferraumvolumen überzeugt das geräumige SUV mit Platz für bis zu sieben Passagiere. Darüber hinaus lobt die Fachzeitschrift den KODIAQ für seine gelungene Verarbeitung und den hohen Fahrkomfort. Er erzielt im Test 546 Punkte und damit das beste Ergebnis bei den importierten großen SUV in 2020.Der mehrfache Erfolg bei den ,Importsiegern 2020\u2018 war nicht die erste Auszeichnung von AUTO BILD für SKODA im vergangenen Jahr: Beim ,Firmenwagen-Award 2020\u2018 (http://www.skoda-media.de/press/detail/3554/) erreichte die Marke mit fünf Erstplatzierungen in fünf Kategorien ein Rekordergebnis. Darüber hinaus kürte AUTO BILD den SUPERB COMBI zum ,Wertmeister 2020\u2018 (http://www.skoda-media.de/press/detail/3382/). Beim Schwestermagazin AUTO BILD ALLRAD wählten die Leser mit OCTAVIA und SUPERB zwei Modelle zum ,Allradauto des Jahres\u2018 (http://www.skoda-media.de/press/detail/3431) ihrer Kategorie.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)innerorts 4,5 kg/100km, außerorts 2,8 - 2,7 kg/100km, kombiniert 3,5 - 3,4 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 95 - 93 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)innerorts 4,6 - 4,5 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100km, kombiniert 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 96 - 95 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,2 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,1 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 28 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 31 g/km, CO2-Effizienzklasse A+SUPERB COMBI iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7 - 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 15,4 - 14,5 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 38 - 35 g/km, CO2-Effizienzklasse A+