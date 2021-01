DGAP-News: Belano Medical AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Medizinprodukt Weltneuheit: Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG mit weiterer wegweisender Anwendung im Markt



21.01.2021 / 11:39

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medizinprodukt Weltneuheit: Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG mit weiterer wegweisender Anwendung im Markt Medizinisches Gel gegen die "Volkskrankheit" Neurodermitis bei Neugeborenen und Kleinkindern

Eine atopische Dermatitis kann nun bereits im frühesten Stadium erfolgreich behandelt werden

Belano ist seit 14. Dezember 2020 im Kapitalmarkt mit einer Wandelanleihe, notiert an der FWB, aktiv

Webinar am 2. Februar 2021 zur Bedeutung der Mikrobiom Welt im Healthcare Bereich Hennigsdorf, 21.01.2021 - Das Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG mit Sitz in Hennigsdorf bei

Berlin, im dynamisch wachsenden Mikrobiom Markt in den Bereichen B2B und B2C operativ, hat nach der Einführung der dritten (ventrisana(R)) von derzeit vier kompletten Produktlinien im Dezember 2020 nun bereits ein weiteres Produkt ab sofort in der Vermarktung - es ist das siebte aus der Produktfamilie ibiotics med (R). Das weltweit einzigartige medizinische Hydro Gel für Babys und Kleinkinder ist eine Weiterentwicklung der Medizinischen Hautpflege "ibiotics med(R)" und dient der Behandlung der am weitest verbreiteten chronischen Hauterkrankung im Säuglingsalter, Neurodermitis. Das Unternehmen rechnet damit, dass der Umsatz- und Ergebnisanteil bereits im zweiten Halbjahr gut sichtbar sein wird. Die Belano Medical AG, seit dem 14. Dezember 2020 mit ihrer Wandelanleihe (WKN: A3H2UW / ISIN: DE000A3H2UW2) an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Volumen 15 Mio. EUR, Zinssatz 8,25 % p.a., Stückelung 1.000 EUR, Laufzeit 5 Jahre), setzt somit wie geplant den Wachstumskurs fort. Das Unternehmen ist mit seinen medizinischen Produkten Vorreiter im Bereich Mikrobiom Produkte

"Unser neues Baby Hydro Gel ist eine weitere Spezialisierung, die sich gezielt für die Anwendung bei Babys und Kleinkindern mit Neurodermitis oder trockener Haut eignet", so Prof. Dr. Christine Lang, Vorstand Forschung und Entwicklung der Belano Medical AG. "Es ist das erste mikrobiotische Baby Hydro Gel zur therapiebegleitenden Regeneration und Stärkung des Hautmikrobioms bei Neurodermitis." Um die Hautbarriere von Säuglingen und Kleinkindern bei ersten Symptomen von Neurodermitis und trockener Haut zu stärken und das Leiden der Kinder durch bestehende Neurodermitis zu lindern, kann das Belano Baby Hydro Gel bereits ab dem zweiten Lebensmonat eingesetzt werden. Ein wegweisender Schritt zur Bekämpfung dieser Zivilisationskrankheit, die vor allem in hochentwickelten Industriestaaten auftritt und auch psychische Belastungen mit sich bringen kann. Belano Medical AG dank 10-jähriger Forschungsarbeitmit einem Wettbewerbsvorsprung von 5 Jahren*

Belano ist eines der weltweit wenigen Unternehmen, die Mikrobiom Wirkstoffe direkt in ihren Produkten auf Basis von 10-jähriger Forschungsarbeit zu verarbeiten in der Lage sind. Diese Verfahren sind wegweisend, da die Wirkstoffe bei entsprechenden Indikationen schnell und nachhaltig wirken. Das Gros der Anbieter, auch die Big Player des Marktes, befinden sich noch in Forschungsstadien. Mikrobiom Produkte mit vergleichbarer Wirkung gibt es heute von diesen Anbietern noch nicht. Dem Markt für Mikrobiom Produkte wird von Experten ein starkes Wachstum bescheinigt. Prof. Dr. Christine Lang: "Die Erforschung des menschlichen Mikrobioms hat in den letzten Jahren zu wegweisenden Erkenntnissen geführt. Das Verständnis der Wechselwirkung zwischen der Bakterienwelt um uns herum sowie auf und in unserem Körper hat ein völlig neues Verständnis von Gesundheit und Krankheitsursachen bewirkt und öffnet den Weg für innovative Therapieansätze und vollkommen neue Wirkstoffe. Da wir das sehr früh erkannt und uns mit unseren wissenschaftlichen Ansätzen darauf konzentriert haben, sind wir sehr zuversichtlich, dass Belano von einem dynamischen Zukunftsmarkt nachhaltig profitieren wird." Webinar auf www.finanzen.net zur Bedeutung der Mikrobiom Welt im Healthcare Bereich,

dem Geschäftsmodell der Belano Medical AG sowie der Wandelanleihe des Unternehmens am

Dienstag, den 2. Februar 2021, ab 18:00 Uhr. Anmeldungsmöglichkeit nächste Woche unter www.finanzen.net/webinar Über die Belano Medical AG

Die Belano Medical AG ist ein Bio Healthcare Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für Medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapieoptionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern sowie gleichsam dem Eigenvertrieb im B2C Sektor. Das Unternehmen hat bislang vier Mikrobiom Wirkstofflinien in den Indikationen Haut, Hals & Rachen, Mund & Magen sowie Wundversorgung & Hygiene entwickelt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

*Gemäß Begutachtung des Managements auf Basis von Marktdaten und -analysen sowie Meinungen externer Experten

Unternehmenskontakt

Belano Medical AG

COO Johannes Lang

+49 3302 86 37 995

johannes.lang@belanomedical.de

http://www.belanomedical.com/

https://belanomedical.com/investor-relations/

Finanz- und Wirtschaftspresse

IR.on AG

Achim Josten

T +49 221 9140 970

belanomedical@ir-on.com

21.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

