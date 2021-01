Der Stahlkonzern voestalpine hat seinen zweiten Hochofen am Standort Leoben-Donawitz in der Obersteiermark wieder hochgefahren, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Anstoß dazu gab eine wieder entsprechend hohe Nachfrage im Langstahl-Bereich. Damit sind bei der voestalpine derzeit wieder alle fünf heimischen Hochöfen in Betrieb."Die derzeitige Marktsituation und der damit verbundene Vormaterialbedarf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...