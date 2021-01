Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial ist zuletzt an seinen 55-Tagedurchschnitt herangelaufen, ohne diesen nachhaltig zu überwinden, so die Analysten der Helaba.Damit scheine die Gefahr einer Spreadausweitung zunächst gebannt zu sein. Auch die zuletzt leicht steigende Tendenz des STOXX 600 Bankenindex spreche für diese These. Mittlerweile lägen im Rahmen der US-Berichtssaison erste Q4-Bankenergebnisse auf dem Tisch. Allesamt hätten sie gemeinsam, dass die Schätzungen hätten übertroffen werden können, im Fall von Goldman Sachs sogar sehr deutlich. Inwieweit dies als Indikation für den europäischen Bankenmarkt tauge, bleibe abzuwarten. Zumal insbesondere das Investmentbanking zu den Ergebnisverbesserungen in einem nicht unerheblichen Teil beigetragen habe. ...

