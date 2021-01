Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in den Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) könnte infolge des gestiegenen Ölpreises in den kommenden Monaten stärker zunehmen als erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Während niedrige Energiekosten die Verbraucherpreise im November 2020 noch um 0,6 Prozentpunkte gedrückt hätten, dürfte die zwischenzeitliche Verteuerung von Kraft- und Brennstoffen in den kommenden Monaten zu einem Anstieg der Inflation um etwa eineinhalb Prozentpunkte führen. In der Folge könnte die Preissteigerungsrate in den OECD-Ländern im Durchschnitt von aktuell 1,2 Prozent auf fast drei Prozent klettern. Auch in der zweiten Jahreshälfte sei kaum mit einer Entlastung zu rechnen, solange der Ölpreis nicht signifikant nachgebe. Außerhalb des Energiesektors bleibe der Preisdruck zwar vorerst noch verhalten, so dass die Notenbanken nicht sofort mit einer Straffung der Geldpolitik reagieren dürften. Mit Verzögerung würden anhaltend höhere Energiepreise aber auch in vielen anderen Bereichen zu Preissteigerungen führen. Inflationsgesicherte Anleihen könnten in einem solchen Umfeld interessant erscheinen. (21.01.2021/alc/a/a) ...

