Linz (www.anleihencheck.de) - Der gestrige Bericht der kanadischen Notenbank (BoC) prognostiziert ein Wachstum von 4,00% für 2021 und rund 5,00% für 2022, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hätten die Volkswirte der BoC Recht, könnte Kanada noch 2021 das Anleihenkaufprogramm reduzieren. Der Devisenmarkt setze aktuell darauf und der Kanadische Dollar (CAD) habe in den letzten Tagen an Wert zulegen können. Kurse in EUR/CAD von 1,5100 scheinen wieder greifbar, so Oberbank weiter. (21.01.2021/alc/a/a) ...

