Das IT-Unternehmen Bechtle hat in Neckarsulm einen der größten Ladeparks für Dienstwagen in Deutschland aufgebaut. The Mobility House gewährt uns in folgendem Gastbeitrag Einblick in die Herausforderungen des Projekts und die weiteren Elektrifizierungspläne des Unternehmens. Im November hat electrive.net über Bechtles ehrgeiziges Vorhaben erstmals berichtet: An der Zentrale in Neckarsulm können nun ...

