Der EUR/GBP schwankt in einer Range und fiel am Vortag auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 - Die neun Monate alte horizontale Zone fesselt die Bären, der 10-Tage-SMA verteidigt die Erholung - Der EUR/GBP schwankt in einer Range zwischen 0,8860 und 0,8870. Das Paar erreichte am Mittwoch ein neues Mehrtagestief, nachdem die April 2020 etablierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...