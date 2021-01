Mainz (ots) -Freitag, 22. Januar 2021, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Florian WeissGast: Regula Grauwiller, SchauspielerinErzieher*innen in Not - Talk zur Situation in KitasKüchengarten - Tipps von Gartenexpertin Anja KoenzenKönigsberger Klopse - Ein Rezept von Mario KotaskaHaarausfall bei jungen Frauen - Wie es dazu kommen kannDeutsch-Französischer Tag - Talk mit Frankreich-KorrespondentinFreitag, 22. Januar 2021, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbTim Mälzer wird 50 - Ein Geburtstag am HerdNeues von Mel C - Skype-Interview mit der SängerinFreitag, 22. Januar 2021, 23.30 UhraspekteModeration: Jo SchückMensch oder Profit? - Bringt die Krise den Wertewandel?Obdachlose im Hotel - Eine Wohnung für jeden?Künstler Baselitz tut Gutes - Versteigerung für wohltätigen ZweckVerantwortung der Millionäre - Wie müssen Reiche helfen?Musiker und Erbe Johann Scheerer - Roman als Trauma-Bewältigung"Gemeinwohl-Zertifikat" für Steinheim - Eine Stadt lebt die NachhaltigkeitMusik: Polit-Rap von Disarstar, Mit dem Song "Sick" Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4818009