Nach dem kleinen Freudensprung mit Blick auf Joe Bidens Amtsantritt haben sich Europas Börsen am Donnerstag wieder etwas schwerer getan.Paris / London - Nach dem kleinen Freudensprung mit Blick auf Joe Bidens Amtsantritt haben sich Europas Börsen am Donnerstag wieder etwas schwerer getan. Derweil ist den Märkten die Unterstützung der grossen Notenbanken erst einmal sicher: Die Bank of Japan hielt am Morgen angesichts der andauernden Corona-Pandemie an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Auch die Europäische Zentralbank (EZB)...

