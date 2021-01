Linz (www.anleihencheck.de) - Der Pandemie geschuldet hat die tschechische Notenbank den Leitzins trotz einer Inflation jenseits der gewünschten Marke von 2,00% auf 0,25% angepasst; eine negative Realverzinsung in Tschechien war/ist die Folge, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...