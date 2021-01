DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel: Können drohende dritte Infektionswelle noch verhindern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die von Bund und Ländern beschlossenen Einschränkungen für die Bevölkerung verteidigt und sich überzeugt gezeigt, dass damit eine erneute starke Zunahme der Coronavirus-Neuinfektionen verhindert werden kann. "Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Phase der Pandemie", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Einschränkungen seien eine "Zumutung", konstatierte sie.

Vermutlich erster Todesfall nach Corona-Reinfektion in Deutschland

In Deutschland ist womöglich zum ersten Mal ein Mensch nach einer wiederholten Corona-Infektion gestorben. Eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts (RKI) sagte auf Anfrage in Berlin, sie halte die Einschätzung für "plausibel", dass der aus Baden-Württemberg gemeldete Todesfall eines 73-Jährigen der deutschlandweit erste Tod nach einer Reinfektion sei.

Immunologe bezweifelt Fremdschutz bei Impfung

Immunmediziner bezweifeln, dass alle Corona-Geimpfte zuverlässig davor geschützt sind, andere Menschen mit dem Virus anzustecken. Besonders beim in Großbritannien bereits zugelassenen Impfstoff von AstraZeneca deuten sowohl Tierversuche als auch Studien mit Klinikpersonal daraufhin, dass kein sogenannter Fremdschutz gegeben sei, sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, der Augsburger Allgemeinen. Es gebe das Risiko, dass ein Geimpfter das Virus an andere weitergeben könne.

BDI warnt vor gravierenden Folgen bei EU-Grenzschließungen

Vor dem digitalen EU-Gipfel hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) eindringlich vor Schließungen oder verstärkten Kontrollen an den Grenzen gewarnt. "Trotz Lockdown-Maßnahmen muss der grenzüberschreitende Warenverkehr funktionieren und die Wertschöpfungsketten intakt bleiben, sonst droht Europa ein noch stärkerer wirtschaftlicher Einbruch als im Frühjahr 2020", erklärte BDI-Präsident Siegfried Russwurm.

Staatsschuldenquote im Euroraum steigt auf 97,3 Prozent

Die Staatsschulden in der Eurozone sind im dritten Quartal mit dem erhöhten Finanzbedarf für die Eindämmung der Corona-Krise weiter gestiegen. Der öffentliche Schuldenberg wuchs gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 97,3 von 95,0 Prozent im Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen kletterte der Schuldenberg auf 11,11 von 10,95 Billionen Euro.

Frankreichs Geschäftsklima übertrifft im Januar die Erwartungen

Die Stimmung in der französischen Industrie ist im Januar gestiegen und hat wieder das Niveau von März 2020, vor dem ersten Coronavirus-Lockdown im Land, erreicht. Die Zahlen der monatlichen Umfrage der französischen Statistikbehörde zeigten, dass die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe im Januar auf 98 gestiegen ist, verglichen mit dem nach oben revidierten Niveau von 94 im Dezember. Der Wert lag über der Konsensprognose der Ökonomen von 94 in einer Umfrage von Dow Jones Newswires.

Norwegische Notenbank hält an Nullzins fest

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet bei null Prozent belassen und erklärt, dass die Aussichten und das Gleichgewicht der Risiken dafür sprechen, die Zinsen so lange konstant zu halten, bis es klare Anzeichen für eine Normalisierung der wirtschaftlichen Bedingungen gibt. Ökonomen hatten einhellig mit einem stabilen Leitzins gerechnet.

Kuroda: Bank of Japan prüft Nebeneffekte der Geldpolitik

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat angekündigt, dass die Bank plant, bei ihrer nächsten Sitzung im März etwaige Nebenwirkungen und die Nachhaltigkeit ihrer derzeitigen Lockerung zu untersuchen. Die Notenbank habe keine Pläne, den Gesamtrahmen ihrer Geldpolitik zur Kontrolle der Zinskurve zu ändern, werde aber nach Möglichkeiten suchen, ihre Zinsziele effektiver zu kontrollieren.

Türkische Notenbank belässt Leitzins bei 17,00 Prozent

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins nach zwei aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen stabil gehalten. Der Leitzins verharrte bei 17,00 Prozent, nachdem er im Dezember um 200 Basispunkte erhöht wurde. Ökonomen hatten nach dem Factset-Konsens für die aktuelle Sitzung einen Leitzins von 16,75 Prozent erwartet.

Scholz plant 2,3 Mrd Euro Jahresentlastung mit Computer-Abschreibung

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant mit der beim jüngsten Bund-Länder-Treffen angekündigten Initiative eines Steueranreizes für Investitionen in Computer, Software und Digitalisierung eine Steuererleichterung von jährlich 2,3 Milliarden Euro. "Die Anschaffung digitaler Wirtschaftsgüter soll bereits im ersten Jahr steuerlich vollständig berücksichtigt werden können", erklärte Scholz laut Mitteilung seines Ministeriums.

Ifo-Institut: Russland-Sanktionen treffen Industrie besonders hart

Die deutsche Industrie ist von den Russland-Sanktionen laut einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung besonders betroffen. "Maschinen- und Autobauer, Chemie und Elektro sowie die Logistik sind am häufigsten beeinträchtigt", erklärten die Autorinnen der im September 2020 bei 862 Unternehmen erfolgten Erhebung, Jasmin Gröschl und Feodora Teti. Insgesamt seien ostdeutsche Unternehmen stärker betroffen als westdeutsche. Die Sanktionen führten zu einem höheren bürokratischen Aufwand, der die Geschäfte mit Russland behindere.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2021 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.