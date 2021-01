TOKIO (dpa-AFX) - Für das dienstälteste IOC-Mitglied, den Kanadier Richard Pound, sind Zuschauer keine Bedingung für die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio. "Die Frage ist, ist dies ein "Muss" oder "schön zu haben". Es ist schön, Zuschauer zu haben. Aber es ist kein Muss", sagte Pound in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo.

Niemand könne angesichts der andauernden Corona-Pandemie garantieren, dass die Olympischen Spiele wie geplant stattfinden werden. "Aber ich denke, es gibt eine sehr, sehr gute Chance, dass sie es können und dass sie es tun", sagte Pound mit Blick auf die Organisatoren. Auch IOC-Chef Thomas Bach sieht keinen Grund für eine Absage der Sommerspiele in Tokio.

Pound zufolge werden derzeit sechs oder sieben Szenarien bezüglich der Frage von Zuschauern erwogen. Ein mögliches Szenario wäre demnach, dass nur japanische Bürger den Wettkämpfen beiwohnen dürfen. Die Spiele waren im Vorjahr wegen der Pandemie verschoben worden. Wegen deutlich gestiegener Coronavirus-Fälle gilt im Großraum Tokio der Notstand./ln/DP/jha