Hamburg (www.anleihencheck.de) - Während die Aktienmärkte in den letzten Tagen wieder Aufwind hatten, haben die Renditen der T-Notes und der Bunds - anders als man es erwarten könnte - nachgegeben, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer".In den USA seien die zehnjährigen T-Notes Renditen wieder unter die Marke von 1,10% gefallen und die Bundrenditen, die im gleichen Laufzeitsegment Anfang der Woche noch leicht auf -0,51% zugelegt hätten, seien auf -0,53% gesunken. Man könnte meinen, die Notenbanken hätten ihre Ankaufaktivitäten erhöht, um einen weiteren Renditeanstieg zu stoppen, aber weder gebe es dafür Anzeichen noch sehe de la Rubia einen Grund, in dem jetzigen Umfeld über das bisherige Maß hinaus tätig zu werden. ...

