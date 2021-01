Mainz (ots) - Mainz, 21. Januar 2021Woche 07/21Samstag, 13.02.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:20.15 Die Dolmetscherin (The Interpreter)Silvia Broome Nicole KidmanTobin Keller Sean PennDot Woods Catherine KeenerNils Lud Jesper ChristensenPhilippe Yvan AttalPettigrew Sydney PollackRegie: Sydney PollackGroßbritannien 200522.15 Dante's Peak23.50 Kiss of Death1.25 London Boulevard3.00 Kiss of Death(von 23.50 Uhr)4.40 Terra XEin perfekter PlanetWetterFilm von Ed Charles(ZDF 17.1.2021)Deutschland 20215.25 Terra X-6.10 Ein perfekter PlanetSonne(Der Spielfilm "Birthday-Girl - Braut auf Bestellung" um 20.15 Uhr und 4.00 Uhr entfällt.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4818336