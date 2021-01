Googles Betriebssystem Chrome OS ist in Deutschland 2020 so stark gewachsen wie nie zuvor. Hardwarepartner bringen derweil ein immer breiter gefächertes Produktportfolio auf den deutschen Markt. Das erste Notebook mit Chrome OS ist vor fast zehn Jahren auf den Markt gekommen. Seitdem wuchs der Marktanteil der Geräte mit Googles cloudbasiertem Betriebssystem vor allem in den USA massiv. Seit etwa anderthalb Jahren fokussiert Google sich auch auf den deutschen Markt - mit Erfolg. Ende 2020 legte Chrome OS in Deutschland um über 400 Prozent zu. Wie der gesamte PC-Markt profitiert Google ...

Den vollständigen Artikel lesen ...