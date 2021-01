Der EUR/USD erreicht am Donnerstag die Marke von 1,21 und steigt darüber hinaus - Im Bereich der 1,2173/92 bilden sich kleinere Widerstände ab - Der EUR/USD schafft es am Donnerstag inmitten einer breit angelegten Verkaufstendenz im Greenback den Bereich oberhalb der 1,2100 zurückzuerobern. Sollte die Erholung an Fahrt gewinnen, liegt die nächste ...

