Berlin (ots) - Der neue US-Präsident Joe Biden und seine Regierung stehen nach Ansicht der Klimaexpertin Anke Herold vor äußerst schwierigen Herausforderung im Kampf gegen den Klimawandel. Die Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen, das Amtsvorgänger Donald Trump aufgekündigt hatte, sei ein erster symbolträchtiger Schritt. Wollten die USA aber die in der Amtszeit von Präsident Barack Obama angepeilten Klimaziele erreichen oder gar übertreffen, seien große Anstrengungen nötig, schreibt die Geschäftsführerin des Öko-Instituts Freiburg in einem Beitrag für die Tageszeitung "nd.DerTag" (Freitagausgabe). Dies werde jedoch angesichts der äußerst knappen Mehrheit der Demokraten im US-Senat schwierig, weil längst nicht sicher sei, dass sich alle demokratischen Senatoren aus traditionell konservativen Bundesstaaten einer ambitionierten Klimapolitik anschließen, so Herold. Auch juristische Auseinandersetzungen um Klimagesetze und -verordnungen könnten sich schwierig gestalten, weil Trump in den Bundesstaaten und im Supreme Court Hunderte konservative Richter ernannt hat. Die Frage sei, ob die Klimapolitik vornehmlich mit Steuererleichterungen, Subventionen und Fördermitteln ausreichend umgesteuert werden könne.



Pressekontakt:



nd.DerTag / nd.DieWoche

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/4818448

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de