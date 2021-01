Nachdem Ethereum gestern stark anzog und ein neues ATH ausgebaut hatte, kommen die Kurse heute stärker unter Druck. Auf was man jetzt achten sollte lesen Sie hier in dieser Chartanalyse. Die Stunde der Wahrheit im Chartbild? Im heutigen Handel könnte die Stunde der Wahrheit schlagen und der Bitcoin den weiteren Verlauf entscheiden. Bisher ist es den Bullen nicht gelungen, neue Zwischenhochs auszubauen, um das bisherige Allzeithoch in Angriff zu nehmen. ...

