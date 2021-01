Die Schweizer Börse hat am Donnerstag nach dem Vormarsch der vergangenen Tage eine Verschnaufpause eingelegt und uneinheitlich geschlossen.Zürich - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag nach dem Vormarsch der vergangenen Tage eine Verschnaufpause eingelegt und uneinheitlich geschlossen. Dabei fiel der Leitindex SMI nach starkem Beginn in die Verlustzone. Belastet hatten vor allem die Schwergewichte. Nach der gut aufgenommenen und reibungslos verlaufenen Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am Vortag seien die Anleger mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...