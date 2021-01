Die Analysten der Danske Bank glauben immer noch, dass das Pfund im Jahr 2021 stärker werden wird. Sie prognostizieren den EUR/GBP bei 0,89 in einem Monat, 0,88 in drei Monaten und bei 0,87 in sechs bis zwölf Monaten. Wichtige Zitate: "Kurzfristig erscheinen die wirtschaftlichen Aussichten angesichts der dritten nationalen Sperre und des neuen, infektiöseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...