Washington - US-Präsident Joe Biden hat seine neue Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgestellt. "Es wird erstmal schlimmer, bevor es besser wird", sagte er am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) und stellte die Bevölkerung auf weitere schwierige Zeiten ein.



Der Demokrat autorisierte unter anderem den Einsatz der Nationalgarde in der Pandemie, die vollständige Kostenerstattung hierfür, die Einsetzung eines Coronakrisenstabs sowie die Bereitstellung von Impfstoffen und Ausrüstung gegen das Coronavirus. Man werde "immer ehrlich und transparent sein", wenn man Entscheidungen in der Krise treffe, so Biden. Er warb auch für eine Zusammenarbeit mit den Republikanern, gerade um schnellere Impfungen und eine Stabilisierung der Wirtschaft zu bewerkstelligen. Ein Billionen-Dollar-Konjunkturpaket steht schon seit längerem im Raum.

