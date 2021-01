Der ehemalige Chef der Commerzialbank Martin Pucher ist laut einem Gutachten in der Lage, einer Ladung vor dem Commerzialbank-Untersuchungsausschuss Folge zu leisten. Das teilte die Ausschussvorsitzende, Burgenlands Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ), nach Abschluss der Sitzung am Donnerstagabend in einer Aussendung mit.Pucher soll den Abgeordneten am 3. Februar zu den Vorgängen in der Bank Rede ...

Den vollständigen Artikel lesen ...