Halle/MZ (ots) - Der Corona-Impfstoff von Biontech wird vom Logistiker DHL auch über den Flughafen Leipzig/Halle verteilt. "Die ersten Chargen der Vakzine wurden unter anderem nach Finnland, Italien und Rumänien zur ersten Versorgung der Bevölkerung ausgeliefert", sagte DHL-Sprecher Mattias Persson der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitag-Ausgabe). Für die Abwicklung hat der Logistiker am Airport auch sein Pharmalager erweitert. Die bisherige Umschlags- und Lagerfläche von knapp 2.200 Quadratmetern in Leipzig sei mit Fertigstellung der Erweiterung im letzten Quartal 2020 mehr als verdoppelt worden.



Am mitteldeutschen Flughafen betreibt der Logistiker DHL sein europäisches Luftfrachtdrehkreuz für Express-Päckchen, mehr als 6.500 Mitarbeiter arbeiten am Standort. Für Impfstoffflüge über Leipzig/Halle spricht aber auch die Nähe zum Unternehmen Dermapharm aus Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), das für die Mainzer Firma Biontech den Impfstoff produziert und seit dieser Woche auch die Dosen abfüllt.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4818536

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de