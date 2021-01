Der spanische Export von Obst und Gemüse an die EU stand bei 10.991 Millionen EUR von 11.861 Millionen EUR, auf die sich die gesamten spanischen Lieferungen bis Oktober 2020 beliefen, was 92,6% sind. Die Exporte an europäische Nicht-EU-Länder standen bei 426 Millionen EUR, 3,5% der Gesamtmenge. Die Exporte an den Rest der Welt standen bei 444 Millionen EUR (3,7%). Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...