In dem Mittelpunkt der Verkaufssaison für diesen Apfel steht einer der zuletzt eingeführten aus dem Hause Melinda, Enjoy® - "The apple with a round taste!" (Der Apfel mit einem runden Geschmack!). Enjoy® Foto © Melinda Das Konsortium hat ein besonderes Projekt organisiert, das der genaueren Bekanntmachung dieses Apfels bei Groß- und Einzelhändlern...

Den vollständigen Artikel lesen ...