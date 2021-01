Die deutlich höhere Nachfrage nach PCs, Laptops und Servern in der Corona-Krise kurbelt auch beim weltgrößten Chipkonzern Intel das Geschäft an und federt Rückschläge durch Produktionsprobleme und den scharfen Wettbewerb ab. Im vierten Quartal fiel der Umsatz um ein Prozent auf 20 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.

