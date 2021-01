Obwohl der Dollarindex nahe am Zweiwochentief notiert, haben im frühen Freitagshandel Gewinnmitnahmen den Goldpreis leicht belastet.Weil die Zahl der wöchentlichen Erstanträge mit 900.000 etwas niedriger und der Konjunkturindex deutlich höher als erwartet ausgefallen war, hat das Interesse an Gold zuletzt leicht nachgelassen. Neue Hinweise über die Stimmung in der US-Wirtschaft könnten die für den Nachmittag angekündigten Einkaufsmanagerindizes liefern. Am Abend folgt dann noch der Commitments ...

