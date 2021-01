Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) will eine Dividende in Höhe von 3,60 Franken (ca. 3,34 Euro) je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Gegenüber dem Vorjahr (3,40 Franken) ist dies eine Erhöhung um knapp 5,9 Prozent. Die Generalversammlung findet am 18. März 2021 statt. Beim aktuellen Kursniveau von 80,55 Franken (ca. 74,76 Euro) ...

