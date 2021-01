Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank endete ohne Überraschungen, so die Analysten der Helaba.Ohnehin habe kaum ein Marktteilnehmer mit erneuter Aktivität der Notenbanker gerechnet, denn erst im Dezember sei ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen worden. Dieses brauche Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten und darüber hinaus erfordere auch die relativ entspannte Lage an den Finanzmärkten keine akuten Handlungen. EZB-Chefin Lagarde habe gleichwohl deutlich gemacht, dass die Unsicherheit aufgrund der Pandemie stark erhöht sei und die EZB falls nötig alle Instrumente neu kalibrieren könne. Größere Marktbewegungen im Anschluss an Ratssitzung und Pressekonferenz seien nicht zu beobachten gewesen. Gute US-Konjunkturzahlen hätten den Abgabedruck am Rentenmarkt verstärkt, während sich der Euro solide habe präsentieren können. Die Aktien und die Spreadindices würden zunächst freundlich starten, habe den Schwung aber nicht beibehalten können. ...

