Liebe Leser, zum Ende der Woche nun explodierte nun der Kurs der Aktie von Moderna. Das US-Unternehmen konnte einen Kurssprung von mehr als 8 % realisieren und stieg auf einen der höchsten Kurse aller Zeiten. Offenbar sind die Notierungen in diesen Impfstoff-Hersteller nicht zufällig so stark gestiegen. Nun wurde bekannt, dass vor wenigen Tagen der Impfstoff in Dänemark erstmalig eingesetzt wurde. Sicherlich ist dies ein kleineres Land. Allerdings verbreitet sich das Einsatzgebiet schnell. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...