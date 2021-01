Knapp behauptet konnte der heimische Markt schliessen, der ATX verzeichnete einen weiteren Anstieg von 0,1%, nachdem er über lange Strecken deutlich im Plus gelegen war kam es gegen das Ende hin dann doch noch zu Abgaben. Der Flughafen Wien musste 0,7% abgeben, das Unternehmen hatte in der Früh seine Prognosen zum Passagieraufkommen im Jahr 2021 veröffentlicht und einen kleinen Gewinn für das heurige Jahr in Aussicht gestellt, allerdings wurden wegen des Passagiereinbruchs im Coronajahr 2020 die Pläne für die dritte Piste zeitweilig auf Eis gelegt. Do&Co drehten vor Börsenschluss hingegen noch leicht ins Plus und endete 0,2% fester, der Caterer, der von den coronabedingten Flug- und Veranstaltungseinschränkungen stark betroffen ist, wird eine ...

